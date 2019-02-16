Выходной шопинг прервала эвакуация. В Петербурге из-за угрозы анонимов закрыли торговые центры «Румба» и «Радуга»

Посетителей торгового центра «Румба» в Кировском районе Петербурга попросили на выход 16 февраля. Об эвакуации в социальных сетях рассказали очевидцы.

По словам горожан, покупки в ТЦ на улице Васи Алексееева, 6, пришлось прервать около 10.30. В гипермаркете подтвердили эвакуацию, но не стали уточнять причины. Через несколько минут в социальных сетях появилась информация о преждевременном закрытии ТК «Радуга» на проспекте Космонавтов, 14.

По информации «Фонтанки», в торговые центры поступил анонимный звонок с угрозой взрыва. Сейчас специалисты осматривают здания.