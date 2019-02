«Добро пожаловать в Сайлент-Хилл»: петербуржцы делятся фото туманного Петербурга

Некоторые районы Петербурга с утра 16 февраля затянуло туманной дымкой. Жители города оценили природное явление с художественной точки зрения и поспешили поделиться увиденным с соцсетях.

«Город как будто нарисован акварелью», – пишет mytravelnote.ru.

«Мрачная красота Петербурга», – комментирует снимок многоэтажки, верхние этажи которой смутно виднеются в тумане, пользователь под ником nezdorovaya.

Некоторые восприняли картину за окном как декорации к фильму ужасов. «Good morning and welcome to Silent Hill» (англ. «Доброе утро и добро пожаловать в Сайлент-Хилл». – Прим. Ред.), – пишет uss_yosemite.