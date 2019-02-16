Арину спасёт протонная терапия

Год назад у Арины обнаружили опухоль головного мозга. Врачи экстренно сделали девочке операцию. Но осталась часть опухоли, которую нельзя убрать хирургическим путём – это чревато тяжелейшими осложнениями. Врачи петербургского Центра им. Березина рекомендовали протонную терапию. Только стоимость лечения очень высока.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Арина Забирова, 8 лет.

Опухоль головного мозга.

Спасет протонная терапия. Не хватает 1 115 903 руб.

«В мае прошлого года у дочки начались сильные приступы головокружения, тошнота, рвота. Мы обратились к врачам, Арине назначили обследование. На приеме у окулиста выяснилось, что левым глазом дочка очень плохо видит. Арине экстренно сделали компьютерную томографию головного мозга и обнаружили огромную опухоль! В тот же день хирурги сделали операцию, но удалось удалить только часть опухоли.

Нейрохирурги сделали все возможное, к нашей радости, после операции левый глаз стал лучше видеть. Но часть злокачественной опухоли рядом с гипофизом оперировать нельзя, так как можно повредить важные участки головного мозга и вызвать тяжелейшие осложнения. Арине поможет протонная терапия, которая, в отличие от обычного облучения, прицельно разрушает только больные клетки, не задевая соседние здоровые ткани головного мозга. Но стоит такое лечение очень дорого. Нам не потянуть такую сумму! Арина способная, общительная девочка, учится на отлично, и она настроена обязательно выздороветь. Но без вашей помощи нам не справиться. Пожалуйста, помогите спасти дочь!» Марина Забирова, Казань, Татарстан.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея Николай Воробьев (Санкт-Петербург):

«Арине рекомендована протонная терапия. Главное преимущество метода – возможность подавать максимальные дозы радиации в центр опухоли, одновременно снизив интенсивность излучения на ее границе. Воздействие на здоровые клетки головного мозга сведено к минимуму, что особенно важно при лечении ребенка. Данный метод лечения является наиболее эффективным и щадящим».

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