За ночь две машины «Яндекса» ушли в утиль. На Витебском смяло такси, на Авангардной каршеринг покорил сугроб

Две машины «Яндекса» не уцелели в авариях в Пушкинском и Красносельском районах Петербурга в ночь на 16 января.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга, сообщение о ДТП у 145 дома на Витебском проспекте поступило в 3.12. Столкнулись четыре автомобиля. В ликвидации последствий аварии принимали участие спасатели. По информации очевидцев, в результате столкновения смяло машину «Яндекс.Такси».

Автолюбители предполагают, что одной из причин ДТП могли стать ночные заморозки. «Все дороги, которые были мокрыми, ночью резко заморозило», — пишут горожане.

В отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти информация о пострадавших в аварии в Пушкинском районе не поступало.

Машина «Яндекс.Драйва» взобралась на сугроб в Красносельском районе Петербурга. На улице Авангардной около четырёх часов утра горожане заметили автомобиль, уткнувшийся в ограждение. Металлическая конструкция вошла в капот.