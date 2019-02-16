Шнуров написал стихотворение о том, как «Бер потопил Друзя»

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram в стихотворной форме изложил своё видение конфликта, который произошёл между редактором телевизионной программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем.

Шнуров обвинил часть знатоков в том, что ими якобы движут корыстные интересы. В стихотворной интерпретации сюжета от петербургского музыканта провал на телевизионном шоу выглядел так: «А компьютер просто так, Данные в себя грузя. Оказался не простак. Бер и потопил Друзя».

После того, как редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра в попытке подкупа, и Александра Друзя, который отверг все обвинения, и его оппонента отстранили от участия в телепередачах. Бер заявил, что это его устраивает.