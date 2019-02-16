Шнуров написал стихотворение о том, как «Бер потопил Друзя»
Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram в стихотворной форме изложил своё видение конфликта, который произошёл между редактором телевизионной программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем.
Шнуров обвинил часть знатоков в том, что ими якобы движут корыстные интересы. В стихотворной интерпретации сюжета от петербургского музыканта провал на телевизионном шоу выглядел так: «А компьютер просто так, Данные в себя грузя. Оказался не простак. Бер и потопил Друзя».
После того, как редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра в попытке подкупа, и Александра Друзя, который отверг все обвинения, и его оппонента отстранили от участия в телепередачах. Бер заявил, что это его устраивает.
Справка:
12 февраля Илья Бер опубликовал в «Живом журнале» подробный рассказ о том, как осенью прошлого года Александр Друзь предложил ему треть выигрыша, который составляет 3 миллиона рублей, в обмен на вопросы, которые прозвучат в передаче «Кто хочет стать миллионером?», и правильные ответы к ним. Бер выложил четыре аудиозаписи с расшифровками.
13 февраля Александр Друзь рассказал другую версию событий.
«Историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша, — сказал Друзь РБК, отметив, что он решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек». – И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл».
Гендиректор «Игра-ТВ» Наталия Стеценко отметила, что конфликт «бросил тень на репутацию всего интеллектуального клуба». При этом отстранять от игр напарника Александр Друзя Виктора Сиднева пока не планируется.
«Полученной информации нам достаточно, чтобы не отстранять Виктора Сиднева. Это подразумевает его невиновность. Сам Виктор ещё в процессе рассмотрения вопроса сообщил, что в случае отстранения Друзя он тоже играть не будет», – сказала гендиректор «Игра-ТВ» радиостанции «Говорит Москва».