Кандидат в президенты Украины предложил заменить российский газ в Европе на украинский

Кандидат в президенты Украины – лидер партии «Основа» и депутат Рады Сергей Тарута считает, что его страна может заменить Россию на газовом рынке Европы. По мнению политика, для этого Украине только нужно нарастить добычу газа. Своей точкой зрения Тарута поделился на своей странице в Facebook.

«Европа смотрит на этот вопрос [«Северный поток-2»] с точки зрения экономического прагматизма – им выгодно покупать газ у России. А США – с точки зрения именно безопасности. По их мнению, покупать газ из России в Европу – это значит покупать газ у потенциального противника. Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу», – написал кандидат в президенты.

Тарута уверен, что Украина может стать сильным игроком на мировом газовом рынке.

Ранее в интервью телеканалу «112 Украина» политик привёл слова министр энергетики Америки, который приезжал, сказал, что Украина для Европы – это как Техас для Америки. Также Тарута отметил, что для собственной добычи газа нужны большие инвестиции в отрасль.

Журнал Forbes.ua в 2012 году оценил состояние Таруты в 780 млн долларов и определил его на 12-е место в рейтинге 100 богатейших украинцев. В январе 2019 года издание оценило состояние бизнесмена в 126 млн долларов. По словам самого Таруты, его предприятия захвачены.