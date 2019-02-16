«Хорошо, что живы»: в Нью-Йорке пожар оставил на улице ленинградского поэта и переводчика, который переписывался с Бродским

Родившийся и работавший в Ленинграде поэт Владимир Гандельсман в пожаре потерял свое жилье в Нью-Йорке. Помощь ему собирают друзья.

«У замечательного поэта Владимира Гандельсмана в Нью-Йорке сгорела квартира, погибло ВСЁ. Нужно ли говорить, что это значит? Хорошо, что все живы остались!» – написала 16 февраля на своей странице в Facebook писательница Татьяна Толстая. Чтобы помочь поэту в первые месяцы после пожара, друзья начали собирать деньги. Первоначальная цель — 10 тысяч долларов.

Владимиру Гандельсману 70 лет. Он родился в Ленинграде, закончил Ленинградский электротехнический институт. Работал инженером, сторожем, кочегаром, гидом, грузчиком в салоне красоты на Невском. С 1990 года в США, преподавал в Вассаровском колледже русский язык; продолжает заниматься преподаванием русского и литературы. Известен как автор переводов американской и английской поэзии. Переписывался с Иосифом Бродским, который отмечал, что стихи Гандельсмана «поражают интенсивностью душевной энергии».