На Парнасе Audi прибыла в «Пункт назначения». Водителя чудом не проткнуло железной балкой

Иномарка влетела в металлический забор в Выборгском районе Петербурга вечером 15 февраля. Audi насадило на балку, конструкция оказалась в сантиметрах от головы водителя.

Фото с места происшествия в соцсетях выложили очевидцы. По словам автора фото, машина уехала с трассы в разделительный забор в микрорайоне Парнас. Часть ограждения от удара разрушилась, балка прошла через Audi насквозь и вылезла в салоне автомобиля. Судя по кадрам, удар был не слишком сильным — в машине не сработали подушки безопасности. Очевидцы полагают, что водитель и пассажир Audi почувствовали себя как герои фильма «Пункт назначения», однако реальность от выдумки отличает в первую очередь тот факт, что оба остались живы.