Потасовка с Макгрегором обошлась Нурмагомедову в 750 тысяч долларов. Боец выплатил все штрафы
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выплатил 500 тыс. долларов штрафа Атлетической комиссии штата Невада за потасовку после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против ирландца Конора Макгрегора. Об этом 15 февраля пишет РБК со ссылкой ТАСС.
В команде российского спортсмена агентству сообщили, что, помимо 500 тыс. собственного штрафа, Нурмагомедов оплатил штрафы за своих товарищей (50 тыс. долларов) и услуги адвоката (еще 200 тыс. долларов).
Справка:
6 октября прошлого года Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.
После поединка Нурмагомедов ввязался в конфликт с командой Макгрегора и покинул октагон, после чего началась потасовка российского бойца против штаба ирландца и Макгрегора против команды Нурмагомедова. В результате обоих бойцов увели в подтрибунное помещение. Нурмагомедов был объявлен победителем уже в свое отсутствие.
29 января Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала российского бойца на 9 месяцев за этот инцидент. Конору Макрегору назначили штраф в размере $50 тыс. Его дисквалификация продлится шесть месяцев.