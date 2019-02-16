Потасовка с Макгрегором обошлась Нурмагомедову в 750 тысяч долларов. Боец выплатил все штрафы

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выплатил 500 тыс. долларов штрафа Атлетической комиссии штата Невада за потасовку после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против ирландца Конора Макгрегора. Об этом 15 февраля пишет РБК со ссылкой ТАСС.

В команде российского спортсмена агентству сообщили, что, помимо 500 тыс. собственного штрафа, Нурмагомедов оплатил штрафы за своих товарищей (50 тыс. долларов) и услуги адвоката (еще 200 тыс. долларов).