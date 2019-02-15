По делу о подпольных казино в Петербурге арестованы еще пятеро человек

Октябрьский районный суд Петербурга отказал в домашнем аресте пятерым фигурантам дела о подпольных казино. Сотрудники компании «Вексельные системы (ВС) «Нева»» на время следствия останутся в изоляции.

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы, 15 февраля вслед за четырьмя фигурантами, которые были арестованы накануне, в изолятор отправились директор зала «ВС Нева» Анна Ефимова и ее подчинённые — Олеся Гладышева, Сергей Семенов, Светлана Ткач. Кроме того, под арестом находится Максим Паничев, генеральный директор ООО «РСК Димакс». По данным «СПАРК», зарегистрированная в Ленобласти компания принадлежит Паничеву наполовину, совладельцем также является Дмитрий Лихварь. В качестве основного вида деятельности указано производство отделочных работ.

Все останутся в СИЗО минимум до 4 апреля. Фигурантам вменяют третью часть статьи 171.2 УК РФ — незаконная организация азартных игр.

К арестам привели обыски в 28 игорных залах. По версии следствия, группа работала с 5 декабря 2014 года. По предварительным подсчетам, ежемесячный доход одного игорного клуба составлял не менее 2,5 млн рублей.