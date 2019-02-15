Нефть подорожала до максимума с ноября прошлого года. На цены влияют опасения по поводу Венесуэлы
Цены на нефть растут. Вечером 15 февраля на лондонской бирже ICE баррель марки Brent стоил более 66 долларов — впервые с 20 ноября 2018 года.
Как пишет РБК, на стоимость нефти повлияла авария на месторождении в Саудовской Аравии, а также намерение США ужесточить санкции против нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA. Кроме того, Россия в первой половине февраля довольно значительно сократила добычу нефти.