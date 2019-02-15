Таможня предлагает ужесточить санкции. Может быть запрещен ввоз соков, консервов, оливок и других продуктов

Федеральная таможенная служба предложила ужесточить продовольственное эмбарго. Как пишет 15 февраля РБК, соответствующее письмо ведомство направило в Минсельхоз.

В ФТС считают, что сейчас в Россию может попадать санкционная продукция, когда ее декларируют кодами «товаров прикрытия», которые не в включены в ограничения. Таможенники предлагают полностью запретить импорт консервов из мяса и рыбы, яиц, оливок, а также фруктовых соков и джемов. Речь идет о продукции из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна. Все эти страны и так под российскими санкциями, однако ранее под ограничения попадали только отдельные товарные позиции, ФТС же считает, что запрещать нужно целыми категориями.

Под запрет могут попасть товары, которые декларируются девятью группами двузначных кодов ТНВЭД (01 «Живые животные»; 02 «Мясо и пищевые мясные субпродукты»; 03 «Рыба и ракообразные, моллюски»; 04 «Молочная продукция, яйца, мед»; 05 «Продукты животного происхождения, в другом месте не поименнованные или не включенные»; 07 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды»; 08 «Съедобные фрукты и орехи»; 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных»; 20 «Продукты переработки овощей, фруктов, орехов»).

Кроме того, под санкции могут попасть пищевые добавки. Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков заявил РБК, что это может нанести серьезный урон отрасли, поскольку в России подобные добавки, а также концентрированные основы для приготовления, например, соков, не производятся.