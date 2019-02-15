Администрация Беглова впервые отказала оппозиционерам в согласовании акции. Под запрет попал Марш памяти Немцова

Смольный отказал активистам в согласовании акции в память об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Организаторы утверждают, что она в любом случае состоится.

Об отказе 15 февраля сообщил председатель организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. «Конечно, будем обжаловать это решение, и марш в любом случае состоится», – написал он в Twitter. Иск оппозиционеры намерены подать в понедельник, 18 февраля. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский добавил, что все предложенные маршруты в центре Петербурга были отклонены, в качестве альтернативы комитет по законности и правопорядку Смольного предложил Полюстровский парк. Он также отметил, что в согласовании марша было отказано впервые. В Москве акция получила согласование.

Отметим, это первый раз с момента вступления в должность врио губернатора Петербурга Александра Беглова, когда городское правительство отказало оппозиции в согласовании массовой акции.