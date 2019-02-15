Администрация Беглова впервые отказала оппозиционерам в согласовании акции. Под запрет попал Марш памяти Немцова
Смольный отказал активистам в согласовании акции в память об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Организаторы утверждают, что она в любом случае состоится.
Об отказе 15 февраля сообщил председатель организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров. «Конечно, будем обжаловать это решение, и марш в любом случае состоится», – написал он в Twitter. Иск оппозиционеры намерены подать в понедельник, 18 февраля. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский добавил, что все предложенные маршруты в центре Петербурга были отклонены, в качестве альтернативы комитет по законности и правопорядку Смольного предложил Полюстровский парк. Он также отметил, что в согласовании марша было отказано впервые. В Москве акция получила согласование.
Отметим, это первый раз с момента вступления в должность врио губернатора Петербурга Александра Беглова, когда городское правительство отказало оппозиции в согласовании массовой акции.
Справка:
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, его посадили на 20 лет. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Его объявляли в розыск. Заказчик преступления не установлен.