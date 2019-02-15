Финал Лиги чемпионов-2020/21 может пройти на стадионе «Зенита». Петербург вступил в борьбу за проведение матча с Мюнхеном

Российский футбольный союз (РФС) подал официальную заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 в Петербурге на домашнем стадионе «Зенита». Как сообщает 15 февраля «Р-Спорт» со ссылкой на гендиректора РФС Александра Алаева, у Северной столицы высокие шансы на победу.

«Считаем, что у заявки Санкт-Петербурга высокие шансы на победу, не исключено, что в апреле состоится инспекционный визит УЕФА, а окончательное решение будет вынесено 29 мая на исполкоме… Убежден, что в случае победы нашей заявки мы сможем провести великолепный с точки зрения организации финал самого престижного европейского клубного турнира», – заявил Алаев.

Решение о месте проведения финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 будет принято исполкомом УЕФА в мае 2019 года. Единственный конкурент «Газпром Арены» – домашний стадион мюнхенской «Баварии».

Напомним, стадион «Газпром Арена» летом 2018 года принимал несколько игр чемпионата мира по футболу, а в 2020 году Северную столицу ждут матчи чемпионата Европы. России не впервой принимать финал этого европейского клубного турнира. Так, в сезоне-2007/08 «Манчестер Юнайтед» и «Челси» выясняли, кто из них является сильнейшим клубом в Европе, на московском стадионе «Лужники».