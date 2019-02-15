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Общество
16.02.2019 01:02
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Замер навечно. В Помпеях нашли древнюю фреску с Нарциссом, влюбившимся в свое отражение

Археологи во внутреннем дворе одного из погребённых под лавой во время извержения Везувия домов нашли сохранившуюся фреску. На ней изображён герой мифов Нарцисс. Об этом сообщает Археологический парк «Помпеи» на своём сайте.

Дом, который стоит на улице Везувия, скорее всего, принадлежал богатому торговцу. От него осталось подвальное помещение, стены первого этажа, обозначающие внутренний двор, так называемый атриум, и ещё несколько комнат. Именно в атриуме была обнаружена фреска, которая изображает Нарцисса. Мифологический красавец замер на берегу реки, возле которой он, по сказаниям, и влюбился в собственное отражение после проклятия богини Артемиды. В мифе юноша так и умер, любуясь собой, а на месте его гибели вырос цветок, получивший название Нарцисс. 

Помпейский археологический парк
Помпейский археологический парк

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Несколькими месяцами ранее в этом же доме были обнаружены изображения бога плодородия Приапа, роспись с Ледой и лебедем, морской пейзаж и натюрморт.

Раскопки в Помпеях были начаты ещё в конце XIX века, но остановились к Первой Мировой войне. Продолжили работы только в 2018 году.

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