СКА и Гусев установили рекорды КХЛ, обыграв «Йокерит»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» в пятницу, 15 февраля, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2.

За СКА забили Наиль Якупов (9 минута, в большинстве; 49), Максим Карпов (9), Никита Гусев (45), и Патрик Херсли (55, в большинстве). Отметим, что Гусев отличился также результативной передачей, установив тем самым рекорд лиги: 61 точный голевой пас за сезон.

У «Йокерита» отличились Антти Пильстрём (18) и Стив Мозес (59, в большинстве). Отметим, что еще один рекорд лиги установил в целом хоккейный клуб СКА. Эта победа стала для петербуржцев 42-й в основное время в регулярном чемпионате КХЛ.

В текущем чемпионате на счету СКА 97 очков после 59 матчей и второе место в Западной конференции. На первом месте все еще ЦСКА, у которого 100 очков после 59 матчей. Следующую встречу армейцы с Невы проведут 18 февраля в Петербурге против ярославского «Локомотива».