Теплоэнергетики поменяли 10 метров трубы на Московском и освободили половину проспекта

Работы по замене аварийной теплосети завершаются вечером 15 февраля. Аварийная бригада закончила со сваркой и открыла для автомобилистов две полосы на Московском проспекте в Петербурге.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», трубу полуметрового диаметра возле 10-го дома по Московскому проспекту поменяли к половине десятого вечера в пятницу, 15 февраля. Теплосеть обновили на 10 метров. В зоне прорыва находились шесть зданий.

Прорыв, как сообщалось ранее, перекрыл движение по проспекту от набережной реки Фонтанки в сторону Садовой улицы. Сейчас дорога открыта наполовину, полностью проспект вернут водителям, когда сотрудники компании восстановят благоустройство.