Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после гибели солдата в Воронежской области. Его якобы нашли с пакетом на голове

Военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения тела солдата «со следами насильственной смерти» на полигоне «Погоново». Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело военнослужащего было обнаружено еще 10 февраля, дело возбуждено 11-го числа. Ранее в СМИ писали о том, что погиб 19-летний Степан Ц. из Краснодарского края. «Вести-Воронеж» сообщали, что тело солдата со связанными руками и пакетом на голове якобы нашли в палатке на полигоне. При этом в Западном военном округе «следов насильственной смерти», в отличие от следователей, не увидели. Родственникам официально заявили, что причина смерти — проблемы с сердцем (ранее у молодого человека их не замечали). По информации «Вести-Воронеж», это восьмая насильственная смерть с 2015 года в этой войсковой части под Богучарами.