«Они пытаются подорвать наши демократические институты». Глава британской разведки заявил, что жизни Скрипалей остаются под угрозой

Глава секретной разведывательной службы Великобритании (MI-6) Алекс Янгер заявил об угрозе со стороны российских спецслужб и готовности дать на нее жесткий ответ. Об этом 15 января пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Янгер подчеркнул, что, по его данным, Сергей и Юлия Скрипали, отравленные в прошлом году, по-прежнему не находятся в безопасности. ГРУ и другие российские спецслужбы, по словам главы МI-6, представляют угрозу как для Великобритании, так и для всех европейских стран.

«Они пытаются с помощью кампании, включающей тайные и открытые операции, подорвать наши демократические институты и союзы. Это не сработает, это обойдется им слишком дорого», — заявил Алекс Янгер.

Отдельно глава MI-6 упомянул новое расследование группы Bellingcat, опубликованное накануне. Напомним, в нем утверждается, что третьим участником покушения на Скрипалей был сотрудник ГРУ Денис Сергеев, которого ранее в СМИ называли «Сергей Федотов». Впервые о нем написала «Фонтанка» еще в октябре прошлого года.