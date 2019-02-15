«Его никто еще не собирался выгонять». Александра Друзя отстранили от деятельности правления МАК «Что? Где? Когда?»

Александр Друзь отстранен от деятельности правления международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК), а также от работы в комиссии по этике. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявила пресс-секретарь МАК Виктория Селиванова.

При этом она подчеркнула, что Друзь пока остается в правлении. «Его никто еще не собирался выгонять из правления»,— уточнила Селиванова.

Напомним, сегодня стало известно, что и Александра Друзя, и его оппонента Илью Бера (главного редактора «Кто хочет стать миллионером?») отстранили от участия в телепередачах. Бер уже заявил, что это его устраивает.