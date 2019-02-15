«Его никто еще не собирался выгонять». Александра Друзя отстранили от деятельности правления МАК «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь отстранен от деятельности правления международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (МАК ЧГК), а также от работы в комиссии по этике. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявила пресс-секретарь МАК Виктория Селиванова.
При этом она подчеркнула, что Друзь пока остается в правлении. «Его никто еще не собирался выгонять из правления»,— уточнила Селиванова.
Напомним, сегодня стало известно, что и Александра Друзя, и его оппонента Илью Бера (главного редактора «Кто хочет стать миллионером?») отстранили от участия в телепередачах. Бер уже заявил, что это его устраивает.
Справка:
12 февраля Илья Бер опубликовал в «Живом журнале» подробный рассказ о том, как осенью прошлого года Александр Друзь предложил ему треть выигрыша, который составляет 3 миллиона рублей, в обмен на вопросы, которые прозвучат в передаче «Кто хочет стать миллионером?», и правильные ответы к ним. Бер выложил четыре аудиозаписи с расшифровками.
13 февраля Александр Друзь рассказал другую версию событий.
«Историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша, — сказал Друзь РБК, отметив, что он решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек». – И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл».
Гендиректор «Игра-ТВ» Наталия Стеценко отметила, что конфликт «бросил тень на репутацию всего интеллектуального клуба». При этом отстранять от игр напарника Александр Друзя Виктора Сиднева пока не планируется.
«Полученной информации нам достаточно, чтобы не отстранять Виктора Сиднева. Это подразумевает его невиновность. Сам Виктор ещё в процессе рассмотрения вопроса сообщил, что в случае отстранения Друзя он тоже играть не будет», – сказала гендиректор «Игра-ТВ» радиостанции «Говорит Москва».