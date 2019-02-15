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Происшествия
15.02.2019 21:18
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Суд отложил арест главного фигуранта дела Baring Vostok. Майкл Калви объяснил обвинения корпоративным конфликтом

Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов по делу о мошенничестве в Baring Vostok. Как пишет 15 февраля РБК, решение об аресте основателя компании Майкла Калви отложено, суд ему продлил задержание на 72 часа. 

На два месяца под арест отправятся партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-глава правления банка «Восточный»).

Следователь во время судебного заседания заявил, что Калви и его соучастники подозреваются в выводе денег из банка «Восточный» через подконтрольные компании. Сам Калви вину не признал и подчеркнул, что «возможность заключить эту сделку обсуждалась на совете директоров и акционерами, и эта сделка была одобрена. Одним из главных переговорщиков был господин [Шерзод] Юсупов из «Восточного», который сейчас дает на нас показания». Действия Юсупова основатель Baring Vostok объяснил по-своему.

«Но причина показаний Юсупова не в этом, а в крупном корпоративном конфликте, в котором они сейчас с Аветисяном нам противостоят. Вот почему он обратился в правоохранительные органы», – заявил Калви.

Справка:

Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. Основным фигурантом остается задержанный ранее Майкл Калви, который, согласно данным на сайте ЦБ РФ, владеет контрольным пакетом «Восточного». По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро»  акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг. Их реальная стоимость якобы составляет 600 тыс. руб., в то время как Калви оценил их в 3 млрд руб. Напомним, что Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в Россию было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.

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