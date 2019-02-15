Суд отложил арест главного фигуранта дела Baring Vostok. Майкл Калви объяснил обвинения корпоративным конфликтом

Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов по делу о мошенничестве в Baring Vostok. Как пишет 15 февраля РБК, решение об аресте основателя компании Майкла Калви отложено, суд ему продлил задержание на 72 часа.

На два месяца под арест отправятся партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-глава правления банка «Восточный»).

Следователь во время судебного заседания заявил, что Калви и его соучастники подозреваются в выводе денег из банка «Восточный» через подконтрольные компании. Сам Калви вину не признал и подчеркнул, что «возможность заключить эту сделку обсуждалась на совете директоров и акционерами, и эта сделка была одобрена. Одним из главных переговорщиков был господин [Шерзод] Юсупов из «Восточного», который сейчас дает на нас показания». Действия Юсупова основатель Baring Vostok объяснил по-своему.