ГАТИ выписала штрафов на 64,5 млн за плохую зимнюю уборку. Больше всего в Невском, Выборгском, Центральном районах

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга рассказала о проценте нарушений по зимней уборке города. Хуже всего дела обстоят в Невском районе, спокойнее всего — в пригородных.

Как сообщает ГАТИ, по состоянию на 15 февраля, проверено 8,1 тыс. объектов, на 2,3 тыс. из них выявлены нарушения. Штрафов выписано на 64,5 млн рублей. Больше всего в Невском (8,1 млн), Выборгском (6,5 млн) и Центральном (5,9 млн) районах. Далее в перечне Петроградский, Приморский, Василеостровский и Адмиралтейский районы. Меньше всего штрафов собрано на окраинах, где выделяется разве что Пушкинский (3,8 млн).

При этом по доле нарушений от общего количества проверенных адресов Василеостровский район находится на последнем месте (17%). Чуть хуже дела в Московском, Петроградском и Адмиралтейском (по 22%). Самый плачевый результат у Невского и Кировского районов (42%).

Напомним, в пятницу в Смольном состоялось совещание, посвященное уборке снега. Председательствовал врио губернатора Александр Беглов. В ходе рабочей встречи были уволены главы администраций трёх районов. Своих постов лишились fontanka.ru/2019/02/15/062/ руководители Центрального района – Андрей Хлутков, Василеостровского района – Юлия Киселева, Красносельского района – Виталий Черкашин. Их земли были названы самыми неубранными от снега и наледи. Всем троим было предложено остаться в Смольном и работать заместителями председателей различных комитетов.

Ранее врио губернатора Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Предшествовал этому внезапный визит врио губернатора в Купчино с инспекцией уборки снега. «Особенно главу Петербурга возмутил тот факт, что в оперативном штабе в администрации района в воскресенье не было никого, кроме уборщицы и представителя прокуратуры, а над аркой на Тамбовской улице, где расположен Дом ветеранов, висела огромная трехметровая сосулька», – сообщалось на сайте городской администрации.