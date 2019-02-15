Трамп объявил, что введет режим ЧП на южной границе США

Президент США Дональд Трамп 15 февраля объявил, что введет режим чрезвычайного положения на южной границе страны, что позволит ему получить средства в размере около $ 8 млрд для возведения стены без одобрения американского конгресса. С соответствующим заявлением, которое транслировали местные новостные телекомпании, американский лидер выступил в Розовом саду Белого дома.

Он подчеркнул, что "уже сегодня собирается подписать и установить режим чрезвычайного положения в стране". "И это замечательно", – подчеркнул он, сообщает ТАСС. Контролирующие палату представителей конгресса США демократы уже заявили, что представят законопроект, который призван заблокировать решение главы государства о введении режима ЧП.

Как рассказал во время телефонного брифинга журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, режим ЧП позволит Трампу получить в целом около $ 8 млрд на строительство стены. Так, бюджет конгресса предусматривает $ 1,375 млрд; из фондов минфина будет выделено около $ 600 млн, из программы министерства обороны по борьбе с наркотиками – $ 2,5 млрд; и непосредственно режим ЧП позволит получить $ 3,5 млрд из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $ 5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней. Представитель вашингтонской администрации высокого ранга объяснил журналистам, что дополнительные $ 2,3 млрд необходимы "для того, чтобы убедиться, что у властей достаточно денег на строительство сооружения".

Кроме того, президент отметил, что "собирается подписать бюджет сегодня, во второй половине дня, или в субботу". Речь идет о законопроекте о финансировании федерального правительства США до октября 2019 года (финансовый год в США заканчивается 30 сентября).