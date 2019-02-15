СМИ: В Сургуте задержали предполагаемого террориста, при себе у него было оружие

Во время спецоперации в Сургуте днем 15 февраля был задержан мужчина, который якобы намеревался совершить теракт. В здании напротив, тем временем, искали взрывчатку.

О том, что при себе у задержанного были найдены оружие и взрывчатые вещества, сообщили источники издания Ura.Ru. По информации агентства, в спецоперации участвовали оперативники ФСБ, МВД и Росгвардии. Задержали предполагаемого террориста на проспекте Ленина, через дорогу от торгового центра «Меркурий». Позже издание добавило, что во время операции были задержаны несколько человек, однако количество их неизвестно.

Сургутинформ.тв сообщает, что параллельно с задержанием в ТРК взрывотехники искали взрывчатку, однако вызов оказался ложным, ничего опасного в здании не нашли.

В Следственном комитете и региональном управлении МВД информацию об оружии и взрывчатке журналистам не подтвердили, однако добавили, что задержание не было учением.

СК Ханты-Мансийского автономного округа сообщает, что в Сургуте были задержаны члены запрещенной в России организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». «По подозрению в совершении вышеуказанных преступлений задержано несколько наиболее активных членов религиозной организации. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения и решен вопрос об избрании меры пресечения», – сообщает СК. Однако, связано ли расследование дела об участии в экстремистской деятельности и вербовке в ее ряды с задержанием возле «Меркурия», ведомство не уточняет.