Светит путеводная «Звезда»: петербургский завод поможет General Electric избежать санкций

Петербургский завод «Звезда-энергетика» начал выпускать судовые дизель-генераторы для «Роснефти». За основу берется оборудование, поставляемое американским концерном General Electric. Действующие американские санкции требуют от участников проекта соблюдать большую осторожность, чтобы не напороться на неприятности.

Александр Коряков/Коммерсантъ

Американцы в «Песках»

АО «Звезда-энергетика» 14 февраля, в четверг, объявило об успешном испытании двух дизель-генераторных установок на базе двигателя V250 мощностью 4,7 МВт производства американского концерна General Electric. Установки получили сертификаты Российского морского регистра судоходства и стали первыми из восьми ДГУ, которые будут отправлены в адрес заказчика, госкорпорации ПАО НК «Роснефть». Объем контракта участники не разглашают, эксперты оценивают его минимум в 650 млн рублей.

Сейчас на заводе «Звезда-энергетика» в промзоне «Пески» Ломоносовского района Ленобласти началось испытание третьей установки. В обязанности завода, кроме испытаний и сертифицирования, входит установка двигателя на металлическую раму и центровка. Первые четыре ДГУ хотят отправить заказчику уже в марте, еще четыре — в апреле.

Производство дизель-генераторных установок началось, рассказывают в петербургской компании, благодаря соглашению между американской корпорацией и «Роснефтью», заключенному в 2016 году. «Программой предусмотрено обеспечение оборудованием судостроения, а в перспективе – выход на глобальные рынки», – уточняют в петербургской компании.

«Звезда-энергетика» – один из крупных российских производителей дизельных генераторов, в том числе для комплектования электростанций. В 1990-х годах предприятие возникло на базе завода «Звезда», который производит дизельные двигатели для транспорта. Вскоре «Звезда-энергетика» стала партнером «Газпрома». Также сотрудничала с «Лукойлом» и «Роснефтью». В СМИ писали, что АО «Звезда-энергетика» на 79% через кипрский оффшор контролируется структурами «Газпрома». Еще 21% через московское ООО «Энерготех» – структурами «Ростеха». Выручка АО «Звезда-энергетика» за 2017 год составила 6,2 млрд рублей, чистая прибыль – 79 млн.

Господдержка — миллиардами

С General Electric «Звезда-энергетика» раньше не работала, однако в 2016 году стала автором первого примера локализации иностранной продукции для нужды российского судостроения. Завод собрал судовые дизели на базе двигателей германской MTU по заказу АО «Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ».

«Господдержка импортозамещения и ситуация на рынке создают условия для локализации высокотехнологичного оборудования на территории России, – говорит коммерческий директор «Звезда-энергетика» Алексей Андреев, – мы видим заинтересованность иностранных производителей в поставках на российский рынок».

Первоначально, два с половиной года назад, General Electric и «Роснефть» договорились производить судовые двигатели V250 в Пензе. Третьей стороной соглашения был крупнейший производитель подвижного состава для железных дорог и метро АО «Трансмашхолдинг». Однако обещанная год назад поставка двигателей не состоялась, и заказ в марте прошлого года достался петербургской «Звезде-энергетика».

Готовые дизель-генераторы получит дальневосточная верфь «Звезда» (не имеющий отношения к одноименной петербургской компании консорциум «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка). «Роснефть» уже заказала верфи 26 судов.

Первые восемь совместных петербургско-американских ДГУ предназначены для двух судов снабжения усиленного ледового класса Icebreaker 7, уточняют в АО «Звезда-энергетика». И ждут продолжения сотрудничества с нефтяной корпорацией.

Напомним, контрольный пакет ПАО «НК «Роснефть» принадлежит государству, 19,8% – британскому инвестфонду BP Russian Investments, 19% – катарскому фонду QH Oil Investments, остальные доли частным лицам. Выручка ПАО за 2018 год составила 6,97 трлн рублей, из них 480,8 млрд – чистая прибыль.

Цилиндрами не вышли

С учетом локализации иностранных решений, у которых нет аналогов в России, совместное производство дизель-генераторов может ждать большое будущее — с поддержкой из бюджета.

Согласно требованиям федерального правительства, готовые морские суда считаются российскими, если в РФ проходит закладка и сборка корпуса, монтаж и производство винтов. Судовые дизели до 10 МВт мощности считаются локализованными, если прошли испытания в РФ. С июня 2020 года в составе таких установок должно быть не более десяти иностранных комплектующих, с каждым годом список должен сокращаться на три единицы.

Статус «российского судна» нужен для того, чтобы использоваться для каботажного плавания (без выхода из внутренних вод) и получать преференции от государства. Дальневосточная верфь «Звезда» уже получила обещание компенсации недополученных доходов от строительства крупнотоннажных судов. Эксперты отрасли оценивают объем такой господдержки примерно в 60 млрд рублей.

Такая продукция как судовые дизель-генераторы пользуется спросом на мировом рынке, петербургская компания может рассчитывать на востребованность продукции, утверждает начальник аналитического отдела инвестиционной компании "ЛенМонтажСтрой" Дмитрий Кумановский. С учетом близости фактического заказчика, верфи «Звезда» к основным судостроительным рынкам — Китай и Южная Корея — сбыт, по мнению аналитика, практически гарантирован.

Что касается создания чисто российской ДГУ – речи об этом в обозримом будущем быть не может. «Полностью отечественным дизель-генератор станет тогда, когда его заготовку, блок цилиндров будут отливать в России», – говорит Дмитрий Кумановский. Группа «ГАЗ», напоминает эксперт, пыталась запустить производство дизельных моторов, в том числе для судов. «Но газовское литейное производство не смогло обеспечить нужный уровень качества, – сетует аналитик. – Сейчас для коммерческих нужд часто покупают китайские двигатели».

Штраф нам не страшен?

Действующие американские санкции формально не могут помешать «Звезде-энергетика» собирать дизель-генераторы на базе двигателей General Electric для судов «Роснефти». Санкции запрещают американским компаниям напрямую поставлять оборудование для проектов на глубоководном шельфе и в Арктике. Кроме того, запрещено создание совместных предприятий, где американская компания будет иметь контрольный пакет.

General Electric уже пыталось создать совместное предприятие в Петербурге — с крупнейшим на Северо-Западе производителем высоковольтной аппаратуры, АО ВО «Электроаппарат». Петербуржцы убедили американцев отказаться от этой идеи и подписать лицензионное соглашение. С прошлого года «Электроаппарат» начало поставлять государственной «Федеральной сетевой компании» выключатели напряжением 330 и 500 кВ, выпускаемые по лицензии General Electric. Объем первого контракта – 1 млрд рублей.

С другой стороны, напоминают эксперты, Минфин США в 2017 году оштрафовал компанию ExxonMobil на $2 млн за подписание юридически обязывающих документов с исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. В отношении него действуют персональные американские санкции. Крупнейшая частная нефтяная компания мира, ExxonMobil была вынуждена в том же году объявить, что выходит из всех совместных проектов с «Роснефтью» – с которой еще в 2011 году договорилась вместе осваивать арктические месторождения.

«Поскольку речь идёт об арктических судах, подобные сделки могут вызвать интерес санкционных органов, – предполагает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. – В случае реализации такого проекта, помимо самого по себе сотрудничества с российской нефтяной компанией, добавится ещё и сотрудничество по арктическому направлению».

Как бы то ни было, «Звезда-энергетика» сможет найти сбыт готовых дизель-генераторов на рынках дружественных стран, предполагает эксперт. Например, говорит Леонид Делицын, венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA гипотетически может заинтересоваться арктическим шельфом.

Алексей Дмитриев, специально для «Фонтанка.ру"