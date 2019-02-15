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Бизнес
15.02.2019 19:15
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ВТБ заменил Сбербанк в детском городе профессий «Кидбурге»

 

Один из самых ярких маркетинговых проектов Сбербанка в Петербурге – «детское» отделение в городе профессий «Кидбург» – закрылся. Вместо него учить детей финансовой грамотности и успешности теперь будет ВТБ.

Потешное отделение банка ВТБ откроется в обоих петербургских «Кидбургах» в Московском и Выборгском районах в субботу, 16 февраля.

До этого с 2013 года это место занимал Сбербанк. «Для нас это очень важный проект. Мы хотим, чтобы наши клиенты знали Сбербанк с детства, чтобы они росли грамотными в финансовом отношении и стали успешными людьми», – говорил куратор проекта Дмитрий Курдюков, в ту пору председатель Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России».

В детском отделении посетители «Кидбурга» могли попробовать роли инкассатора, операциониста и других банковских сотрудников. В детском центре периодически проходили праздники «День Сбербанка». Примерно тогда же вышла детская книга «Когда я вырасту, я стану Сбербанкиром».

Однако в этом году это сотрудничество прекратилось, и на месте крупнейшего банка страны в «Кидбург» пришел ВТБ.

Выручка «Кидбурга», по последней отчетности, составляет 753 млн рублей в год. Кроме банкиров брендированные «станции» в «Кидбурге» открыли HeadHunter, EuroAuto, «Теремок», «Максидом», «Детское радио», «Рив Гош», «Таксовичкоф», Helix и др.

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