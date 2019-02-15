Правительство расширило перечень участвующих в госзакупках банков

Правительство России внесло изменения в перечень банков, имеющих право работать в системе госзакупок, добавив в него «Возрождение», Тинькофф банк, «АК Барк» и СМП-банк. Соответствующие распоряжения 15 февраля опубликованы на официальном портале правовой информации.

Помимо этого правительство исключило из этого списка Росевробанк.

Перечень банков, в которых участники госзакупок могут открывать специальные счета для размещения денежных средств, предназначенных для обеспечения заявок, был утвержден правительством в июле прошлого года. В него входят: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ, «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, «Россия», «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, ОТП банк и Юникредит банк.