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Происшествия
15.02.2019 18:54
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После задержаний ФСБ на Ижорском заводе арестованы двое. Следствие ищет должностных лиц, предполагая хищение стали на 150 млн

Колпинский районный суд арестовал бывшего сотрудника милиции и его компаньона. Их задерживали сотрудники ФСБ, а следствие вменило организацию хищения редкого металла с территории Ижорского завода. По мнению следствия, схема работала не менее года, ежемесячно вывозили на 10 – 15 млн рублей. «Фонтанка» узнала, кого ещё ищут.

По информации «Фонтанки», около 19 часов 15 февраля Колпинский районный суд удовлетворил ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и ЛО, арестовав двоих местных предпринимателей. По данным нашего издания, одним из них оказался 46-летний Дмитрий Бланков, ранее служивший прапорщиком в Колпинском РУВД. Второго, как признавшегося, отправили под домашний арест.

Уголовное дело возбуждено в конце ноября прошлого года по краже в особо крупном размере. Этому предшествовало задержание автомашины, незаконно вывозящей с территории Ижорской промышленной площадки Группы компаний «Объединенные машиностроительные заводы» (ООО «ОМЗ-Спецсталь») 15 тонн редких сортов стали на сумму в 1,3 млн рублей. Причем заявление поступило из службы безопасности ОМЗ.

По информации «Фонтанки», днем 13 февраля оперативники межрайонного отдела ФСБ, куда входят сотрудники, курирующие и Колпино, провели обыски и задержали двоих подозреваемых. Согласно оперативным данным, ежемесячно за пределы Ижорской площадки по поддельным документам выводили грузы на сумму от 10 до 15 млн рублей, а схема работала около года. Таким образом, получается, что бывшему прапорщику милиции удалось организовать хищение стали на сумму под 150 млн рублей.

Заметим, что для Колпино эта новость вряд ли станет удивительной. Местные правоохранители давно знают, как это происходит. Однако большинство реализаций – проверок подобных "поставок" – заканчивается привлечением к ответственности наемных водителей.

Судя по всему, в ближайшее время по этому делу сотрудники ФСБ собираются задерживать еще двух фигурантов. Заметим, что дело возбуждено, в том числе, и в отношении неустановленных должностных лиц «ОМЗ-Спецсталь».


© Фонтанка.Ру

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