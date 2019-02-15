Бывшего директора департамента «Новатэка» перевезли в Кресты и продлили арест до лета. Ему вменяют мошенничество на 70 млн

Уголовное дело о хищении 70 млн рублей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа расследует петербургская полиция. Колпинский районный суд отказался от миллионного залога и отправил экс-директора департамента инжиниринга и инвестиций «Новатэка» в Кресты.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Владислав Бабийчук арестован до 4 июня 2019 года. Задержали его в столице еще в конце декабря, тогда же Никулинский суд Москвы отправил его в изолятор до 19 февраля. Позже материалы дела передали в Северную столицу, а самого фигуранта перевезли в Кресты. Его обвиняют в мошенническом хищении 70 млн рублей, в деле фигурирует дочерняя компания «Новатэка» – ЗАО «Тернефтегаз». Она занимается разработкой Термокарстового газоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком округе.

Бабийчук просил сменить меру на домашний арест или отпустить его под залог в 1 млн рублей. Суд руководствовался тем, что обвиняемый знаком со свидетелями, а куда делись 70 млн – неизвестно. Мера продлена на три месяца и 16 суток.