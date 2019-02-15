18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +3
$ 66.70р
75.25р
18:51 15.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
15.02.2019 18:42
Печать

Бывшего директора департамента «Новатэка» перевезли в Кресты и продлили арест до лета. Ему вменяют мошенничество на 70 млн

 

Уголовное дело о хищении 70 млн рублей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа расследует петербургская полиция. Колпинский районный суд отказался от миллионного залога и отправил экс-директора департамента инжиниринга и инвестиций «Новатэка» в Кресты.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Владислав Бабийчук арестован до 4 июня 2019 года. Задержали его в столице еще в конце декабря, тогда же Никулинский суд Москвы отправил его в изолятор до 19 февраля. Позже материалы дела передали в Северную столицу, а самого фигуранта перевезли в Кресты. Его обвиняют в мошенническом хищении 70 млн рублей, в деле фигурирует дочерняя компания «Новатэка» – ЗАО «Тернефтегаз». Она занимается разработкой Термокарстового газоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком округе.

Бабийчук просил сменить меру на домашний арест или отпустить его под залог в 1 млн рублей. Суд руководствовался тем, что обвиняемый знаком со свидетелями, а куда делись 70 млн – неизвестно. Мера продлена на три месяца и 16 суток.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Американская Медицинская Клиника
15.02.2019 18:00

В мечтах о тебе... моя идеальная грудь

В Петербурге проходит конкурс на бесплатное увеличение груди*, организованный Американской Медицинской Клиникой
OOO "Лидер Групп"
15.02.2019 16:09

Повышение цен на квартиры в ГК «Лидер Групп»

С 25 февраля 2019 года произойдет плановое увеличение цены квадратного метра в жилом комплексе «Территория 1», возводимом компанией в п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
СК «Полис Групп»
15.02.2019 16:00

Ипотечные сделки в ГК «Полис Групп» выросли более чем на 20%

Рост объема ипотеки по итогам 2018 года в портфеле ГК «Полис Групп» составил 23%. По данным компании - это самый существенный прирост за последние 5 лет. Причины – увеличение спроса на покупку квартир в связи с изменениями в 214-ФЗ, а также комфортные ставки по кредитам на протяжении всего года.
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2019 15:38

«Группа ЛСР» в январе увеличила продажи в регионах присутствия на 38%

Продажи недвижимости «Группы ЛСР» во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) в январе 2019 года достигли 5,3 миллиардов рублей, увеличившись на 38% по сравнению с январем прошлого года.
15.02.2019 13:00

«Алмаз – Антей» примет участие в AERO INDIA 2019

«Алмаз – Антей» представит свою продукцию на 12-й Международной авиакосмической выставке AERO INDIA 2019, которая пройдет в индийском Бангалоре с 20 по 24 февраля 2019 года.
«Аквилон Инвест»
15.02.2019 12:28

«Аквилон Инвест» начал передачу квартир в I очереди ЖК 4YOU

Специалисты строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» с 15 февраля начали передачу квартир дольщикам I очереди жилого комплекса 4YOU в Московском районе Санкт-Петербурга.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
15.02.2019 11:55

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу два новых корпуса в ЖК «Северной долины»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в группу компаний «Главстрой», начал продажу 243 квартир повышенной комфортности в седьмом и двенадцатом корпусах нового 21 квартала «Северной долины» (15 очередь). Минимальная стоимость жилья – от 2,4 млн рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2019 11:38

В «Цветном городе» открылся шоу-рум

Увидеть, как будет выглядеть квартира в жилом комплексе «Цветной город», теперь можно в шоу-руме.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
15.02.2019 11:02

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в ЖК бизнес-класса Svetlana Park

Svetlana Park от Setl City – это два дома бизнес-класса в зеленой локации Выборгского района, между Удельным парком и парком «Сосновка», на Манчестерской улице.
14.02.2019 18:12

«Алмаз – Антей» и «Газпром» подписали договор о серийном выпуске оборудования

«Алмаз – Антей» и ПАО «Газпром» 14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума подписали в Сочи долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупки будущих лет
shutterstock.com
14.02.2019 17:13

«Остатки сладки» - распродажа квартир в готовой малоэтажке

У желающих найти недорогое высококачественное жилье в готовом малоэтажном комплексе есть отличные шансы.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2019 15:24

44-ФЗ: государственные закупки под ключ

Вступили в силу очередные изменения в закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». Если в прошлом году проведение электронной процедуры считалось правом заказчика, то с начала 2019 года электронные закупки стали обязательными.