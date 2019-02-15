Эстония, Финляндия и Латвия договорились о создании единого газового рынка с 2020 года
Эстонская энергетическая компания Elering подписала соглашение о создании общего рынка газа с латвийскими и финскими газовыми операторами.
Как сообщает Elering, объединение запланировано на начало 2020 года. Соглашение позволит ввести единый тариф на импорт и отменить сборы за транзит через границу. Это даст возможность осуществлять поставки газа между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат.
«Впервые в Европе газовые рынки трех стран объединятся в единый рынок через национальные границы. Общий региональный газовый рынок усилит конкуренцию и тем самым обеспечит более выгодные цены для потребителей», – прокомментировал председатель правления Elering Таави Вескимяги.
Строительство газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией стоимостью 300 млн евро началось в 2018 году. Он сможет передавать между распределительными сетями Эстонии и Финляндии до 7,2 млн кубометров газа в сутки.
Справка:
Balticconnector — первый газопровод между Эстонией и Финляндией, который объединит газовые сети двух стран. Длина газопровода составит 150 километров, из которых 80 километров пройдут по дну моря, 22 километра — по суше в Финляндии и 47 километров — по суше в Эстонии. Помимо этого, будут построены компрессорные станции по обе стороны Финского залива. Проект планируется завершить к 2020 году.
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