Эстония, Финляндия и Латвия договорились о создании единого газового рынка с 2020 года

Эстонская энергетическая компания Elering подписала соглашение о создании общего рынка газа с латвийскими и финскими газовыми операторами.

Как сообщает Elering, объединение запланировано на начало 2020 года. Соглашение позволит ввести единый тариф на импорт и отменить сборы за транзит через границу. Это даст возможность осуществлять поставки газа между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат.

«Впервые в Европе газовые рынки трех стран объединятся в единый рынок через национальные границы. Общий региональный газовый рынок усилит конкуренцию и тем самым обеспечит более выгодные цены для потребителей», – прокомментировал председатель правления Elering Таави Вескимяги.

Строительство газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией стоимостью 300 млн евро началось в 2018 году. Он сможет передавать между распределительными сетями Эстонии и Финляндии до 7,2 млн кубометров газа в сутки.