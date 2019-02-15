СКР возбудил дело о махинациях со средствами ФОМС в Ингушетии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении нескольких ингушских чиновников, нанесших республиканскому бюджету ущерб на сумму более полумиллиарда рублей, сообщили 15 февраля в пресс-службе Следкома.

По данным следствия, должностные лица территориального Фонда обязательного медицинского страхования, республиканских министерства здравоохранения, управления ФНС России и министерства финансов в 2016 – 2018 годах "использовали свои служебные полномочия вопреки интересам службы, что привело к неправомерному (фиктивному) снижению на более чем 50 тысяч застрахованного количества неработающих граждан, проживающих на территории республики, а также к необоснованному повышению расходов бюджета федерального ФОМС на несуществующее количество работающего населения республики на сумму более 600 млн рублей".

Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению, добавили в ведомстве.