США ужесточили санкции против Венесуэлы, в списки внесли пять человек

Соединенные Штаты 15 февраля ужесточили санкции против Венесуэлы и внесли в черный список пять граждан Боливарианской Республики. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства финансов США.

Ведомство ввело ограничения, в том числе, и против министра нефтяной промышленности Венесуэлы, главы государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэля Кеведо.

Санкции также введены против главы Национальной разведывательной службы Венесуэлы (SEBIN) Мануэля Рикардо Кристофера Фигуера и первого комиссара SEBIN Хильдемаро Хосе Родригеса Мукуры; командующего военной контрразведкой Венесуэлы Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала и директора Сил специальных действий Венесуэльской национальной полиции (ФАЕС) Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса.

"Все имущество этих лиц и любых юридических лиц, которые прямо или косвенно принадлежат им на 50% или более, на территории Соединенных Штатов заблокировано", – сообщает минфин США.