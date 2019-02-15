Смольный открыл вакансии советников губернатора. Посоветовать Беглову в отношении молодежной политики можно за 54 тысячи в месяц

На кадровом портале администрации Санкт-Петербурга появились вакансии советников губернатора по вопросам местного самоуправления и молодежной политики. От соискателей требуется «мыслить системно» – в скобках «стратегически».

В отношении молодежной политики открыто две вакансии. Требуется высшее образование по специальностям на выбор: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Организация работы с молодежью», «Юриспруденция», «Политология», «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Педагогическое образование», «Психология» или «Социология». По местному самоуправлению вариантов поменьше: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Юриспруденция», «Политология». Необходим 4-летний стаж госслужбы или 5 лет работы по специальности.

Должностной оклад обещают в размере 54 тысяч рублей. Требования схожие: мыслить системно (стратегически); планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата; адаптироваться к новой ситуации и принятию новых подходов в решении поставленных задач и др.

Резюме можно отправлять до 28 февраля. Собеседование предполагает психологическое тестирование, поведенческое интервью (интервью по компетенциям) с кандидатами, а также публичную защиту реферата.

Напомним, в свете последних перестановок в Смольном должность советника губернатора оказалась для ряда чиновников переходной ступенью к месту вице-губернаторов. Впрочем, на этой же ступени оказывались и те, кто, напротив, лишался прежних высоких долженостей, как, например, бывший вице-губернатор Сергей Мовчан и экс-глава комитета по промышленной политике Максим Мейксин.