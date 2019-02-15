СМИ: Восемь россиян попали под новые санкции ЕС из-за инцидента в Азовском море

Страны ЕС подготовили новый раунд санкционного давления на Россию, который включает персональные ограничения в отношении восьми граждан РФ.

«Дипломаты ЕС согласовали санкции против России в связи с инцидентом в Азовском море. Запрет на выдачу виз и замораживание активов коснутся примерно 8 человек», – об этом 15 февраля сообщает корреспондент «Радио Свобода» (входит в список СМИ-иноагентов российского Минюста) в своем твиттере.

EU diplomats have agreed to sanction #Russia over the #azovsea incident. visa bans and asset freezes on around +/- 8 ppl involved in the detention of the 24 Ukrainian sailors should be formalized in upcoming weeks. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 февраля 2019 г.

Эту информацию со ссылкой на свои источники на встрече послов стран – членов ЕС подтверждает и Bloomberg.

Имена россиян не называются. Ограничения против российских компаний вводить пока не собираются. Планируется, что о новых санкциях ЕС будет объявлено 18 февраля в ходе встречи министров иностранных дел стран – членов Союза в Брюсселе.

Ранее стало известно, что новые реструкции в отношении России готовят и США.

Напомним, что корабли украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября прошлого года нарушили границу и зашли в российские территориальные водыв Черном море. Погрануправление ФСБ России по Крыму сообщило, что корабли совершали опасные манёвры, не реагируя на требования пограничников. В результате вооружённого противостояния они были задержаны российской стороной. Украинцам предъявили уголовное дело о незаконном пересечении границы в составе организованной группы по предварительному сговору. Представители Евросоюза назвали действия России неприемлемыми.