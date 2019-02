СМИ: Восемь россиян попали под новые санкции ЕС из-за инцидента в Азовском море

Страны ЕС подготовили новый раунд санкционного давления на Россию, который включает персональные ограничения в отношении восьми граждан РФ.

«Дипломаты ЕС согласовали санкции против России в связи с инцидентом в Азовском море. Запрет на выдачу виз и замораживание активов коснутся примерно 8 человек», – об этом 15 февраля сообщает корреспондент «Радио Свобода» (входит в список СМИ-иноагентов российского Минюста) в своем твиттере.

EU diplomats have agreed to sanction #Russia over the #azovsea incident. visa bans and asset freezes on around +/- 8 ppl involved in the detention of the 24 Ukrainian sailors should be formalized in upcoming weeks. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 15 февраля 2019 г.