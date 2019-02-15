На дорогах Финляндии появятся «суперкамеры»

Полиция Финляндии получила из Швеции первую партию новых фоторадаров, которые гораздо «умнее», чем их нынешние аналоги, передаёт 15 февраля Helsingin Sanomat.

Торможение непосредственно перед «железным полицейским» не спасёт лихача от штрафа — эти приборы фиксируют нарушения с расстояния до 150 метров. Они также могут отслеживать сразу несколько машин на нескольких полосах.

Сорок новых «суперкамер» установят уже в следующем месяце. Фоторадары появятся на трассе №6 (часть Е-18), по которой петербуржцы едут в Хельсинки, и №4 (Хельсинки – Рованиеми).

Poliisin tehtävä on valvoa lain noudattamista ja tavoite on parantaa liikenneturvallisuutta. Kaikkia onnettomuuksia pyritään ennaltaestämään, ei pelkästään kuolemaan johtavia.



Ei sakoille – kyllä liikenneturvallisuudelle! https://t.co/BqM1osv0LY — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) 15 февраля 2019 г.

Из года в год с улучшением контроля за дорогами растёт и приток денег в казну — в 2018 году автоматические камеры слежения за скоростью принесли в виде штрафов 60 млн евро. Как отмечают в Центре дорожной безопасности, установка новых камер вовсе не означает, что полиция хочет собрать ещё больше денег. Дело в том, что обрабатывают снимки нарушителей 50 сотрудников полиции, если снимков слишком много, то, возможно, некоторые приборы выключают. По словам руководителя Центра Дениса Пастерстейна, если нанять ещё 10 полицейских, то число выписываемых штрафов и предупреждений может увеличиться до 150 тысяч в год.

Чаще всего размер штрафа за превышение скорости, зафиксированного «железным полицейским», составляет от 140 до 200 евро.

Подробнее о том, как штрафуют в Финляндии за превышение скорости.