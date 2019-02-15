«Часовой» и «собачий» режимы появились в автомобилях Tesla

Tesla на этой неделе, в ночь с 13 на 14 февраля, начала автоматически обновлять программное обеспечение своих электромобилей. Компания делает это регулярно, и владельцы привыкли, что порой по ночам автомобиль «самообновляется» и утром в нем могут появиться новые функции.

В этот раз основных новинок было две, и о них было известно заранее, сообщает Popular Mechanics.

Первая новинка – это «режим часового», доступный пока только для Tesla Model 3. На остальных «Теслах» режим появится позже, да и то если эти автомобили выпущены после августа 2017 года. «Часовой» использует все те же самые сенсоры и камеры автомобиля, которые предназначены для автопилота. Однако тут они смотрят за тем, что происходит вокруг стоящего автомобиля, и отслеживают, не пытается ли кто проникнуть внутрь или повредить машину снаружи.

Например, если датчики и камеры обнаружат, что кто-то просто прислонился к автомобилю, то сначала на центральном экране автомобиля появится написанное крупными буквами предупреждение для злоумышленника, и одновременно все камеры машины начнут записывать изображения.

Если же воры, скажем, попытаются взломать дверь или разбить окно, «Тесла» «поднимет панику»: завоет сирена, замигают огни и дисплей перейдет в режим максимальной яркости, чтобы осветить внутренность салона. Одновременно владелец получит сообщение о вторжении на свой смартфон.

Более того, все происходящее, естественно, будет записано на видео, причем запись начнется не с момента вторжения, а на 10 минут раньше. Для этого камеры в режиме «часового» работают так же, как наши привычные видеорегистраторы, — они запоминают происходящее «по кругу», стирая записанное каждые 10 минут, пока что-нибудь не случается, и тогда запись сохраняется.

«Собачий» режим появился в Tesla благодаря предложению одного из читателей твиттера Илона Маска. Некий Джош Этчли обратил внимание Маска на проблему гибели животных, оставленных в запертых автомобилях на жаре, и предложил сделать особый режим, при котором в салоне автоматически поддерживалась бы прохладная температура, играла музыка, а на дисплее светилось сообщение для любителей животных с просьбой не беспокоиться. Маск тогда ответил на предложение кратко, написав только одно слово: «Yes!»

И вот теперь этот режим стал реальностью, но в его воплощении Tesla пошла чуть дальше. Как известно, Илон – поклонник интернет-мемов, и похоже, именно они повлияли на то, как «собачий режим» теперь выглядит.

Теперь в настройках климат-контроля появился пункт «Собака». Когда этот режим включен, в салоне автоматически поддерживается температура 21 градус, а на центральном дисплее горит тот же текст, что Маск нашел в мемах: «Мой хозяин скоро вернется. Не беспокойтесь, кондиционер включен, и в салоне температура 21 градус». Ну или любая другая температура, которую установит владелец для своего питомца.