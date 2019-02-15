Западные страны готовят совместный ответ на прекращение действия ракетного договора между Россией и США

Министерство обороны Германии пообещало проанализировать последствия выхода Америки из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, после чего будет подготовлен совместный ответ западных стран.

«Правильно, что НАТО осудил нарушения Россией ДРСМД и что мы все стараемся сохранить этот договор по существу <...> Мы четко заявили, что на повышение угрозы российского оружия будем реагировать вместе», – цитирует 15 февраля ТАСС заявление министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, «старые методы 1980-х годов» не подойдут в качества ответа России после расторжения одного из принципиальных соглашений времен холодной войны.

«Инициативы по разоружению имеют важное значение, но являются недостаточной частью [ответных мер Запада]», – резюмировала фон дер Ляйен.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Америка потребовала от России уничтожения крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что ракета имеет дальность действия от 500 километров. В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, эту информацию опровергают.

США заявили о приостановке обязательств по действующему договору о РСМД, позиция была поддержана НАТО. Альянс призвал Россию уничтожить ракету 9М729, которая якобы нарушает договор. В феврале президент России Владимир Путин поручил больше не инициировать переговоры по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Позже президент США Дональд Трамп сказал, что хочет заключить с Россией новый ракетный договор.