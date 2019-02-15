Euro NCAP определила самые безопасные автомобили 2019 года

Безопасность автомобиля всегда была одним из ключевых факторов для покупателей. Современные автомобили буквально напичканы всевозможными системами пассивной и активной безопасности, что делает выбор еще более трудным делом.

Одним из главных ориентиров при определении степени безопасности автомобиля являются результаты тестов, и особенно знаменитых и зрелищных краш-тестов. Все автомобили, продающиеся в Европе, должны пройти такие тесты в независимой организации под названием «Европейская программа оценки новых автомобилей», или Euro NCAP. Она проводит с каждым автомобилем ряд краш-тестов, оценивая его в четырех критических областях: защита взрослых пассажиров, защита детей, защита пешеходов и помощь в избежании инцидентов. Последняя из этих категорий как раз и рассматривает новейшие технологии помощи водителям в разных дорожных ситуациях.

В Euro NCAP есть один момент, который может вводить в заблуждение. Практически каждый год организация совершенствует систему испытаний, обновляет критерии тестирования, чтобы лучше отражать прогресс в автомобилестроении. Поэтому надо понимать, что автомобиль, получивший заветные «пять звезд» несколько лет назад, вполне может полностью провалить тесты в этом году.

Портал CarBuyer на основе результатов свежих тестов автомобилей публикует список своих рекомендаций для будущих автовладельцев.

Наиболее безопасными автомобилями компактного класса, по результатам тестов Euro NCAP, стали Mercedes-Benz A-Class, новый Ford Focus и Nissan Leaf.

Mercedes-Benz A-Class получил свои пять звезд за обеспечение 96-процентной безопасности взрослых пассажиров при любой аварии. Кроме того, уже в стандартную комплектацию автомобиля входит множество устройств, помогающих водителю, таких как ассистент торможения, ассистент удержания в полосе, система отслеживания усталости водителя.

Новый Ford Focus смог добиться пятизвездочного рейтинга Euro NCAP в результате значительного обновления по сравнению с предыдущей моделью. В набор систем активной безопасности теперь входят две камеры, три радара и 12 ультразвуковых датчиков. Плюс система Evasive Steering Assist среагирует быстрее любого водителя на внезапно возникающее неподвижное или слишком медленно движущееся «препятствие» и автоматически уведет автомобиль в сторону.

Nissan Leaf получил пять звезд при тестировании Euro NCAP, показав 93% и 86% защищенности взрослых и детей, соответственно. Дополнительные очки Leaf набрал благодаря новейшей системе безопасности ProPilot Assist – частичному аналогу автопилота, по версии Nissan.

Список самых безопасных больших семейных седанов/универсалов, по версии Euro NCAP, включает Audi A6, Mazda 6, Volvo V60 и Lexus ES. Audi впечатлило экспертов лучшей среди всех протестированных машин безопасностью взрослых пассажиров и детей, а также новыми электронными системами активной безопасности, включая ассистент торможения и систему слежения за слепыми зонами.

Mazda 6 завоевала свои звезды также благодаря электронным системам безопасности. Они теперь включают обширный набор датчиков и камер, среди которых есть даже передняя камера, а также системы автоматического торможения, удержания в полосе и отслеживания слепых зон. Все это входит в стандартное оборудование, и похоже, что без этих систем уже неприлично выпускать автомобили среднего класса.

Volvo год за годом подтверждает свою репутацию бренда, раньше всех начавшего заботиться о безопасности пассажиров. В этом году на экспертов особое впечатление произвела система автоматического уклонения от фронтального столкновения, которая уводит машину в сторону от препятствия.

Что касается Lexus ES, тут эксперты отметили, что конструкторы позаботились не только о пассажирах, но и о пешеходах, обеспечив 90-процентную безопасность зевакам на улице. В результате Lexus ES получил от Euro NCA P титул «Лучший в классе» как среди среднеразмерных семейных автомобилей, так и среди гибридов и электромобилей.

Что касается кроссоверов – самого популярного сейчас класса автомобилей, – лидеры этого сегмента также хорошо известны. Это BMW X5 и Volkswagen Touareg, но по результатам тестов к ним неожиданно присоединились Hyundai Nexo и электрический Jaguar I-Pace.

Новый BMW X5 получил пять звезд Euro NCAP, обеспечив 89% и 86% безопасности для взрослых и детей, а также добавив еще 75% благодаря электронным системам помощи водителю – впечатляющий результат для внедорожника. Volkswagen Touareg добавил себе очков за счет системы ночного видения и полуавтоматического автопилота, позволяющего безопасно двигаться даже в самом плотном транспортном потоке.

Два последних автомобиля в этом списке представляют настоящие «технологии XXI века». Первый электрический Jaguar и Hyundai Nexo, работающие на топливных элементах, – это уже следующее поколение транспортных средств, в котором электронные системы, включающие навигацию и безопасность, изначально органично интегрируются в конструкцию автомобиля. Более того, поскольку эти автомобили, по сути дела, представляют собой «компьютеры на колесах», в них заложены большие возможности для улучшения параметров просто путем обновления программного обеспечения. Поэтому оба автомобиля, в отличие от остальных в этом списке, смогут гораздо дольше сохранять свои пять звезд даже в следующих, более жестких тестах.