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Авто
15.02.2019 17:48
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Euro NCAP определила самые безопасные автомобили 2019 года

Безопасность автомобиля всегда была одним из ключевых факторов для покупателей. Современные автомобили буквально напичканы всевозможными системами пассивной и активной безопасности, что делает выбор еще более трудным делом.

Одним из главных ориентиров при определении степени безопасности автомобиля являются результаты тестов, и особенно знаменитых и зрелищных краш-тестов. Все автомобили, продающиеся в Европе, должны пройти такие тесты в независимой организации под названием «Европейская программа оценки новых автомобилей», или Euro NCAP. Она проводит с каждым автомобилем ряд краш-тестов, оценивая его в четырех критических областях: защита взрослых пассажиров, защита детей, защита пешеходов и помощь в избежании инцидентов. Последняя из этих категорий как раз и рассматривает новейшие технологии помощи водителям в разных дорожных ситуациях.

В Euro NCAP есть один момент, который может вводить в заблуждение. Практически каждый год организация совершенствует систему испытаний, обновляет критерии тестирования, чтобы лучше отражать прогресс в автомобилестроении. Поэтому надо понимать, что автомобиль, получивший заветные «пять звезд» несколько лет назад, вполне может полностью провалить тесты в этом году.

Портал CarBuyer на основе результатов свежих тестов автомобилей публикует список своих рекомендаций для будущих автовладельцев.

Euro NCAP определила самые безопасные автомобили 2019 года

Наиболее безопасными автомобилями компактного класса, по результатам тестов Euro NCAP, стали Mercedes-Benz A-Class, новый Ford Focus и Nissan Leaf.

Mercedes-Benz A-Class получил свои пять звезд за обеспечение 96-процентной безопасности взрослых пассажиров при любой аварии. Кроме того, уже в стандартную комплектацию автомобиля входит множество устройств, помогающих водителю, таких как ассистент торможения, ассистент удержания в полосе, система отслеживания усталости водителя.

Новый Ford Focus смог добиться пятизвездочного рейтинга Euro NCAP в результате значительного обновления по сравнению с предыдущей моделью. В набор систем активной безопасности теперь входят две камеры, три радара и 12 ультразвуковых датчиков. Плюс система Evasive Steering Assist среагирует быстрее любого водителя на внезапно возникающее неподвижное или слишком медленно движущееся «препятствие» и автоматически уведет автомобиль в сторону.

Nissan Leaf получил пять звезд при тестировании Euro NCAP, показав 93% и 86% защищенности взрослых и детей, соответственно. Дополнительные очки Leaf набрал благодаря новейшей системе безопасности ProPilot Assist – частичному аналогу автопилота, по версии Nissan.

Список самых безопасных больших семейных седанов/универсалов, по версии Euro NCAP, включает Audi A6, Mazda 6, Volvo V60 и Lexus ES. Audi впечатлило экспертов лучшей среди всех протестированных машин безопасностью взрослых пассажиров и детей, а также новыми электронными системами активной безопасности, включая ассистент торможения и систему слежения за слепыми зонами.

Mazda 6 завоевала свои звезды также благодаря электронным системам безопасности. Они теперь включают обширный набор датчиков и камер, среди которых есть даже передняя камера, а также системы автоматического торможения, удержания в полосе и отслеживания слепых зон. Все это входит в стандартное оборудование, и похоже, что без этих систем уже неприлично выпускать автомобили среднего класса.

Volvo год за годом подтверждает свою репутацию бренда, раньше всех начавшего заботиться о безопасности пассажиров. В этом году на экспертов особое впечатление произвела система автоматического уклонения от фронтального столкновения, которая уводит машину в сторону от препятствия.

Что касается Lexus ES, тут эксперты отметили, что конструкторы позаботились не только о пассажирах, но и о пешеходах, обеспечив 90-процентную безопасность зевакам на улице. В результате Lexus ES получил от Euro NCA P титул «Лучший в классе» как среди среднеразмерных семейных автомобилей, так и среди гибридов и электромобилей.

Что касается кроссоверов – самого популярного сейчас класса автомобилей, – лидеры этого сегмента также хорошо известны. Это BMW X5 и Volkswagen Touareg, но по результатам тестов к ним неожиданно присоединились Hyundai Nexo и электрический Jaguar I-Pace.  

Новый BMW X5 получил пять звезд Euro NCAP, обеспечив 89% и 86% безопасности для взрослых и детей, а также добавив еще 75% благодаря электронным системам помощи водителю – впечатляющий результат для внедорожника. Volkswagen Touareg добавил себе очков за счет системы ночного видения и полуавтоматического автопилота, позволяющего безопасно двигаться даже в самом плотном транспортном потоке.

Два последних автомобиля в этом списке представляют настоящие «технологии XXI века». Первый электрический Jaguar и Hyundai Nexo, работающие на топливных элементах, – это уже следующее поколение транспортных средств, в котором электронные системы, включающие навигацию и безопасность, изначально органично интегрируются в конструкцию автомобиля. Более того, поскольку эти автомобили, по сути дела, представляют собой «компьютеры на колесах», в них заложены большие возможности для улучшения параметров просто путем обновления программного обеспечения. Поэтому оба автомобиля, в отличие от остальных в этом списке, смогут гораздо дольше сохранять свои пять звезд даже в следующих, более жестких тестах.

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