Путин и Лукашенко выиграли в хоккейном матче

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели совместную тренировку по хоккею с шайбой в образовательном центре «Сириус» в Сочи, передаёт RNS.

Они вышли на лёд и провели тренировочную игру. Путин и Лукашенко играли за одну команду, но в разных свитерах, красного и белого цветов.

Команда «Тигры», за которую выступали Путин и Лукашенко, победила «Медведей» со счётом 16:1. Российский президент забил семь шайб, его белорусский коллега – одну.

Путин вышел на лёд под номером 11, Лукашенко, в свою очередь, выступил под номером 1. Кроме него на льду появился его сын Николай Лукашенко, также выбравший 1-й номер.