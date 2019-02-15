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15.02.2019 18:00
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В мечтах о тебе... моя идеальная грудь

В мечтах о тебе... моя идеальная грудь

Американская Медицинская Клиника

В Петербурге проходит конкурс на бесплатное увеличение груди*, организованный Американской Медицинской Клиникой

Заведующий отделением пластической хирургии Американской Медицинской Клиники, врач пластический-хирирг Борис Владимирович Выступец поделился своим видением о том, как грамотно выбрать импланты.

Сегодня даже неопытный пользователь интернета может с помощью поискового запроса в сети найти ответ на вопрос «как правильно выбрать имплант для увеличения груди». Возникает вопрос: если все так просто, почему мы достаточно часто сталкиваемся с удручающими результатами маммопластики?

На мой профессиональный взгляд, существует всего три параметра, с помощью которых можно корректно определить подходящий именно для вас имплант.

Первый параметр - это оперирующий хирург. А если быть точнее, уровень мастерства и компетентности. Объясню, каждый изпластических хирургов, проводя консультации, заранее думает о том, как и что необходимо сделать, чтобы прогнозируемый результат воплотить в жизнь.

Второй параметр – здравый смысл. В принципе – возможно всё, что душе угодно. Но, в каждом конкретном случае – это «всё» может иметь свои «подводные камни» в виде совершенно конкретных осложнений и весьма своеобразного внешнего вида груди, разумеется лишь только в том случае если размер импланта будет избыточным для комплекции конкретной девушки. Задача хирурга на данном этапе – абсолютно честно и как можно подробнее рассказать о всех осложнениях, которые совершенно необязательно но, всё же, могут случиться с пациенткой, в случае если она примет решение переступить ту самую черту под названием «здравый смысл». 

Третий параметр – это ваша мечта.

Почему? Да потому, что если бы не было той самой мечты, вы бы не оказались на консультации у пластического хирурга. Однако, не всегда эта самая мечта имеет четкие границы и очертания. В этом случае я помогаю пациенткам грамотно сформулировать мечту, порой, потратив на это не одну консультацию и предложив даже несколько альтернативных вариантов, касаемо размеров и внешнего вида будущей груди. 

Каков итог?

Только совместная работа хирурга и пациента сделает комфортным ваш путь от мечты к реальности.

Кстати, только сейчас вы можете принять участие в конкурсе от Американской Медицинской Клиники на бесплатное увеличение груди* и стать на один шаг ближе к своей мечте.

*Конкурс отделения пластической хирургии Американской медицинской клиники на операцию по увеличению груди. Даты проведения: 1 февраля 2019 — 20 марта 2019. Организатор конкурса: ООО «Американская Медицинская Клиника», ИНН 7826141914, Юридический и фактический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 78, лит. А, оф. 24, Тел. 740-20-90, факс 310-46-64. Подробнее об организаторе конкурса, месте и порядке получения призов здесь

ООО «Американская Медицинская Клиника» Лицензия №78-01-005407 от 19 декабря 2014 г.

Новости компаний
Американская Медицинская Клиника
15.02.2019 18:00

В мечтах о тебе... моя идеальная грудь

В Петербурге проходит конкурс на бесплатное увеличение груди*, организованный Американской Медицинской Клиникой
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