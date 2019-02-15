"Не девочка, не расплачемся". Путин прокомментировал свою травму на дзюдо

Президент России Владимир Путин прокомментировал свою травму, полученную накануне во время спарринга с олимпийским чемпионом по дзюдо в Сочи.

«Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся», — пошутил Путин 15 марта, отвечая на вопрос генерального менеджера сборных команд РФ по дзюдо Эцио Гамбы, пишет Lenta.

Как писала «Фонтанка», Путин разминался с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым. Президент повредил палец во время спарринга, его сразу перевязали, после чего он вернулся к борьбе. Пресс-секретерь главы государства Дмитрий Песков добавил, что президент после случившегося «чувствует себя прекрасно».