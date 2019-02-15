“Мы разорвали права и ответственность”. Елин объявил о реформе, которая поможет главам районов лучше убирать снег

На ежегодном отчете только что уволенного главы Красносельского района выступил вице-губернатор Евгений Елин. Он объяснил, почему отправили в отставку Виталия Черкашина и как «действующий» губернатор будет менять систему.

«Серьезных претензий к району у нас нет, район отработал год неплохо, и много было достигнуто. Исключение – благоустройство. Мы не справились с уборкой снега», – заявил вице-губернатор Елин. Он подчеркнул, что Александр Беглов в ближайшее время предложит Петербургу новый стандарт работы органов госвласти.

«Первое – исполнение решений десяти задач не значит, что можно одиннадцатую не исполнять. Все задачи равноценны», – сказал экономический вице-губернатор. Еще одно правило, по его словам, висит в кабинете у Беглова: решение проблемы не равно отсутствие решения плюс объяснение причин. Как подчеркнул чиновник, жителей интересует результат, а не причина, будь то даже природное явление. Наконец, третье правило – руководство должно отвечать за свои дела. Поэтому, намекнул Елин, следующий глава по итогам года может быть также отправлен в отставку.

По словам вице-губернатора, сейчас понятен перечень ошибок, которые привели к такой ситуации с уборкой снега: «Мы разорвали права и ответственность. Ответственность – на главе района, а права – в комитете по благоустройству. Это первая и очень серьезная ошибка. Она будет исправлена на следующий год. Уже принято решение, что ассигнования, связанные с благоустройством, в существенном объеме будут переданы районам. Второе – таким же образом мы поступим с целым рядом полномочий. Например, с малым бизнесом, в том числе с распределением субсидий, с распределением нестационарных торговых объектов и с целым рядом полномочий».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что врио губернатора Александр Беглов уволил по итогам совещания об уборке снега трех глав районов – Центрального, Василеостровского и Красносельского, а также лишил премии сам себя.