Украинские правозащитники обратились в ООН из-за притеснения УПЦ

Объединение "Общественная правозащита" направила в ООН обращение в связи с арестом украинскими властями храма канонической Украинской православной церкви в селе Птичья Ровенской области, сообщается в пятницу на сайте УПЦ 15 февраля.

"От имени "Общественной правозащиты" по данному делу направлены заявления также в адрес Совета по правам человека ООН и специального докладчика ООН по свободе религии и убеждений", – говорится в сообщении. Ранее стало известно о том что община УПЦ подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в связи с ситуацией с церковью в селе Птичья.

Как пояснили в УПЦ, после того как ее община в селе Птичья выиграла все судебные процессы, инициированные ее оппонентами – представителями неканонических церковных структур, "государственная система перевела спор в уголовное производство, лишив верующих возможности пользоваться храмом путем его ареста".

"Со стороны верующих неоднократно направлялись в суды разных инстанций заявления о снятии ареста со здания храма, но суды отказывали в удовлетворении таких заявлений, за исключением единственного решения от 2 апреля 2018 года, когда незаконный и политически мотивированный арест со здания был снят. Однако в тот же день на здание храма было совершено нападение, и оно было захвачено вооруженными людьми, при этом полиция не предприняла мер к защите собственника, не освободила храм и не задержала преступников", – говорится в сообщении.

Вместо защиты прав потерпевшей стороны 3 апреля 2018 года здание храма было вновь арестовано определением Ровенского городского суда, после чего неоднократные заявления общины о снятии ареста остались без удовлетворения, признали в УПЦ. "Верующие считают, что государство нарушило статьи 8, 9, 11, 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, допустив необоснованное вмешательство в дела религиозной организации, фактически лишив ее права собственности и возможности эффективной защиты", – отмечается в пресс-релизе.

Ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе выразил мнение, что УПЦ выиграет дело в международных инстанциях, если обратится туда из-за ущемления религиозных прав и свобод в стране.

В последнее время сообщения о том, что начался силовой захват храмов канонической УПЦ, стали поступать из разных частей страны.