Александр Лукашенко про Россию: «Мы завтра можем объединиться»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что в деле интеграции страна готова идти настолько далеко, насколько будет готова идти Москва.

«Мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы, – цитирует государственное агентство ТАСС слова Лукашенко, обращённые к российским журналистам. – Слушайте, мы и завтра можем объединиться вдвоем (показывает на Владимира Путина. – Прим. ред.), у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Насколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю».

Белорусский лидер подчеркнул, что если люди не готовы, то «какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то». По его словам, вопрос суверенитета на российско-белорусских переговорах даже не обсуждается.

«Ну зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Белоруссии? Это икона, это святое, – отметил Лукашенко. – Поэтому нет у нас проблемы с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы, мы исходим из того, что сегодня есть два государства – вы знаете, как они образовались, не мы были инициаторами развала того государства (СССР. – Прим. ред.), у нас (с Путиным. – Прим. ред.) одинаковая позиция по этому вопросу».

В свою очередь Владимир Путин добавил, что полностью независимых государств в мире не существует.

«Современный мир – это мир взаимозависимости», – отметил он, приведя в пример интеграцию стран Европы. «Там Европарламент принимает для исполнения всеми его членами решений больше, чем Верховный совет СССР в свое время принимал таких решений для союзных республик», – сказал российский президент.

Российский лидер заявил, что остался доволен переговорами с белорусским коллегой, которые продолжались три дня.