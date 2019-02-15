Все-таки это было «вас». Чем провинились главы трех районов Петербурга

В Петербурге отправлены в отставку главы Красносельского, Центрального и Василеостровского районов. Их победил снег. Но не только.

Светлана Холявчук/Интерпересс

Когда по улицам Петербурга побежали ручьи, а из-подо льда и снега начал проявляться асфальт на тротуарах, врио губернатора Петербурга созвал к себе глав 18 районов Петербурга. Трое из них после совещания поехали собирать вещи и прощаться с коллегами, хотя, как признался Александр Беглов, те немногим лучше.

«Нашей работой недовольны горожане», – заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов 15 февраля в Смольном главам районных администраций. В руках он держал справку, в которой его помощники собрали статистику и подчеркнули ту, на которую надо было особо обратить внимание. В Смольный за прошлый год поступило около 126 тысяч жалоб. Из них 5017 – на администрацию Василеостровского района, 10 335 – на администрацию Центрального, и 8191 – на чиновников из Красносельского района. «Так можно пройтись по каждому району. Это очень много», – заключил Беглов.

Затем он заявил, что лишает премий всех глав районов, членов правительства, руководителей комитетов и даже самого себя, и рассудил, что во всем виновата излишняя централизация, надо бы добавить функции и главам районов, и муниципалитетам. А туда и вовсе бы хорошо выбрать местных жителей, лучше всего – молодых. «Посмотрите повнимательней, готовьте своих людей, резервы и продвигайте», – напутствовал он.

Под конец совещания главам трех особо упомянутых районов – Центрального, Василеостровского и Красносельского – объявили об их увольнении. Для чиновников это стало полной неожиданностью, хотя разговоры о том, что виноватых за плохую уборку снега найдут обязательно, ходили уже почти месяц. В частности, в соцсетях даже проводили опросы, а не считают ли жители, что районные чиновники намеренно не убирают снег, чтобы подпортить репутацию врио губернатора. Затем в Смольном начали проводить ночные и экстренные совещания, на одном из которых прозвучало: «Либо мы уберем снег, либо снег уберет н(в)ас». Трое источников «Фонтанки» услышали букву «в» в последнем слове, трое – «н».

Первым лишился поста глава Фрунзенского района Валерий Сапожников. Об его увольнении было объявлено 4 февраля, сразу после инспекции Беглова на юге города. На сайте Смольного после этого внезапного объезда появились фотографии утопающего в снегу врио губернатора, на другом фото градоначальник переводил дедушку через засыпанную снегом дорогу. «Особенно главу Петербурга возмутил тот факт, что в оперативном штабе в администрации района в воскресенье не было никого, кроме уборщицы и представителя прокуратуры, а над аркой на Тамбовской улице, где расположен Дом ветеранов, висела огромная трехметровая сосулька», – отрапортовали в пресс-службе о причинах увольнения Сапожникова. Позже спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что на самом деле Смольный лишился самого выдающегося районного чиновника.

Спустя две недели наверняка глава городского парламента высказался бы иначе, если бы его спросили журналисты. В каждом из районов, которые были обезглавлены по итогам кампании по борьбе со снегом и наледью, неоднократно были конфликты между муниципальными депутатами, районными чиновниками или же внутри «Единой России». В том числе, вполне открыто на смене отдельных глав настаивал Макаров.

Самый показательный пример в этом плане – Центральный район. Два года там друг с другом воевали просмольнинские муниципальные депутаты и сторонники Вячеслава Макарова. Непонимание среди партийцев случилось, когда местные единороссы захотели сменить секретаря районного отделения партии, сместив с этой должности депутата Марию Щербакову. Предполагалось, что ее место может занять новый глава района Андрей Хлутков. Секретарь городского отделения партии Вячеслав Макаров активно выступал на стороне депутата, публично обвинял Хлуткова в травле Щербаковой и в том, что он проявляет излишнюю инициативу и занимается политикой. Муниципальные образования района, чьи руководители выступили на стороне Хлуткова, в 2018 году проверяла Контрольно-счетная палата по поручению депутатов ЗакСа. Точку в конфликте поставил федеральный лидер единороссов Андрей Турчак: осенью на конференции петербургской партии он поддержал Макарова, так как ««Единая Россия» не должна работать как политотдел при исполнительной власти».

Как утверждают собеседники «Фонтанки», конфликты элит были не последним аргументом при смене глав районных администраций. Еще один фактор, который оказал влияние, – результаты президентской кампании. Центральный район, например, занял последнее место по явке на выборы и по проценту голосов за Владимира Путина. 16-е место из 18 по явке у Красносельского района. А у Василеостровского – 17-е по проценту поддержки национального лидера. По словам источников «Фонтанки», смена районных глав была согласована представителями администрации президента, которые в начале недели посетили Петербург.

Обезглавленные районные администрации после снежного разбора полетов остались пока под началом первых заместителей. В частности, Игорю Сушкову пришлось вместо Виталия Черкашина читать доклад на ежегодном отчете администрации. Мероприятие было запланировано буквально через полтора часа после того, как стало известно об отставке руководителя Красносельского района. На нем также выступил и вице-губернатор Евгений Елин, обрисовавший для чиновников политическую программу на ближайший год.

«Первое – исполнение решений десяти задач не значит, что можно одиннадцатую не исполнять. Все задачи равноценны. Второе – решение проблемы не равно отсутствие решения плюс объяснение причин. Третье – ответственность на главах районов», – объявил он, намекнув, что и только назначенных чиновников могут в ближайшее время уволить, если они не справятся. А чтобы им было легче, в течение года Смольный разработает реформу для перераспределения полномочий между комитетами, муниципалами и администрациями, руководители которых – почти как мэры небольших городов.

Согласно данным ГАТИ по зимней уборке, в Красносельском районе действительно высокая доля нарушений — 36% от всех проверенных в районе объектов (109 из 304). В Центральном районе проинспектировали 737 адресов, нашли 222 проблемы (30%). В Василеостровском показатель еще ниже — 17% (154 из 882). Для сравнения: в Кировском и Невском доля нарушений 42%. Если говорить о сумме штрафов, то Центральный и правда один из лидеров — 5,9 млн рублей, больше только у Невского (8,1 млн) и Выборгского (6,5 млн). В Василеостровском выписали 4,8 млн, Красносельский и вовсе середняк со своими 2,2 млн.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»