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Итоги недели с Андреем Константиновым
15.02.2019 17:19
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым: разбор полетов Суркова, "что-где-кому" с Друзем, ворам больше трех не собираться

О чем на самом деле статья Владислава Суркова, как понимать отлучение магистра Александра Друзя от "Что?Где?Когда?", на воровские сходки больше нельзя будет ходить "просто посмотреть" - посадят. Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

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