В Финляндии начинаются «лыжные каникулы». В аэропорту предупреждают о пробках

В школах Суоми со следующей недели начнутся каникулы, которые называют «лыжными», поскольку в это время финны традиционно едут семьями кататься на лыжах.

Аэропорт Хельсинки-Вантаа предупредил о предстоящем росте пассажиропотока в преддверии каникул. Часы пик 15 — 17 февраля придутся на периоды с 6 до 9 и с 15 до 18 часов. Путешественников просят приезжать и бронировать парковочное место заранее. Из-за реконструкции аэропорта парковки P1/P2 закрыты, а автобусы привозят пассажиров к уровню «Прибытие», оттуда же идут рейсы до города.

В разных регионах сроки отдыха учеников варьируются. С 18 по 24 февраля каникулы пройдут, в частности, в столичном регионе, в приграничной Южной Карелии школьники встанут из-за парт неделей позже, а в Лапландии об уроках детям можно будет забыть с 4 по 10 марта.