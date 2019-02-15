Повышение цен на квартиры в ГК «Лидер Групп»

OOO "Лидер Групп"

С 25 февраля 2019 года произойдет плановое увеличение цены квадратного метра в жилом комплексе «Территория 1», возводимом компанией в п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

ЖК «Территория 1» – это строящийся комплекс комфорт-класса, удобно расположенный в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

Преимущества комплекса: новый микрорайон, кирпично-монолитная технология, 12-16 этажей, детские площадки, детский сад во дворе дома, собственный детский театр, закрытая территория, система охраны, благоустроенный двор, дизайнерская отделка холлов, спортивные площадки, подземный паркинг, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

Стоимость квартир здесь начинается от 1 907 910 рублей за студию 21,93 кв. м.

Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official

Instagram lidgroup_spb

ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/