Два фигуранта дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» арестованы

Басманный суд Москвы санкционировал арест гендиректора «ПКБ» Максима Владимирова и партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Ранее в Москве по делу о крупном мошенничестве задержали шесть человек, включая бизнесмена Майкла Калви.

В отношении Владимирова и Дельпаля была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 апреля. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС.

Следственный комитет России расследует дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. Основным фигурантом остается задержанный ранее Майкл Калви, который, согласно данным на сайте ЦБ РФ, владеет контрольным пакетом «Восточного». Помимо основателя Baring Vostok были задержаны также Ваган Абгарян, гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров, директор финансового департамента частных капиталовложений Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин и советник председателя правления Норвик Банка Алексей Кордичев.

Напомним, что Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в Россию было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.