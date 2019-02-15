В Петербурге дело о вымогательстве у генерала СК рассмотрят без лишних ушей

Бывшего заместителя полномочного представителя президента на Северо-Западе Александра Дацышина и недавнего главреда газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова судить в Петербурге будут в закрытом режиме. На приватности настоял генерал-лейтенант Следственного комитета Виктор Леденёв, у которого, по версии следствия, вымогали 50 тыс. долларов.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Сергей Баранов, представляющий интересы Дацышина, 15 февраля Московский районный суд удовлетворил ходатайство Леденёва. Тот требовал закрытого разбирательства из-за разглашения сведений интимного характера. Защита возражала.

Глава СУ СКР по Калининградской области лично не посетил затянувшиеся на два дня предварительные слушания и не видел ни доставленного в наручниках Рудникова, ни прибывшего самостоятельно Дацышина.

Отставной чиновник рассчитывал получить больше свободы в передвижениях и просил смягчить домашний арест. Суд выпускать его под подписку или залог до 5 млн отказался и отправил обратно в калининградскую квартиру. Следующий визит Дацышина в Петербург намечен на 27 февраля. На эту дату назначено первое заседание. Рудников будет ждать его в следственном изоляторе. Оба не признают себя вымогателями.

По версии следствия, Рудников в обмен на отступные в 50 тысяч долларов обещал Леденёву мораторий на публикацию в «Новых колёсах» позорящих генерала материалов, а сумму требовал через Дацышина. Отставной чиновник роль посредника, как считает следствие, взял на себя добровольно и на вознаграждение за услуги не рассчитывал.

Рудников встречи с руководителем регионального СК, во время которых он будто бы лично подтвердил размер откупа, объясняет иначе. От Леденёва он якобы ждал не денег, а досье на заказчиков покушения на себя (в 2016 году его несколько раз ударили ножом).

1 ноября 2017 года Рудникову через помощницу передали папку с мечеными купюрами, в редакции «Новых колёс» прошёл обыск. После него главред получил ещё одно уголовное дело – за карту постоянного жителя США, о которой не знала миграционная служба РФ. Это уже стоило главреду депутатских полномочий.